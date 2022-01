David Sassoli, l'impatto umano dei grandi valori (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando due giorni fa David Sassoli ha capito che la situazione stava precipitando, ha interrogato il medico che lo stava assistendo chiedendogli quanto tempo ancora restava da vivere. La risposta è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Quando due giorni faha capito che la situazione stava precipitando, ha interrogato il medico che lo stava assistendo chiedendogli quanto tempo ancora restava da vivere. La risposta è ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - mariagraziapet6 : RT @mauroberruto: L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non sopport… - MaurizioSibilla : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… -