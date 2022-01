David Sassoli è morto, lascia la moglie Alessandra e due figli. Aveva 65 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli non ce l’ha fatta. Il Presidente del Parlamento Europeo è morto all’età di 65 anni dopo un lungo ricovero dovuto a complicazioni legate al sistema immunitario e che Aveva comportato l’annullamento di tutti i suoi impegni istituzionali. Volto tv prestato alla politica, Sassoli è stato per anni conduttore del Tg1 della sera, entrando con garbo e professionalità nelle case di milioni di italiani. David Sassoli, chi è la moglie Alessandra Il Presidente del Parlamento Europeo lascia la moglie, Alessandra Vittorini, e due figli avuti da questo matrimonio. Nata il 27 settembre 1957, è un architetto di grande spessore ed è ... Leggi su dilei (Di martedì 11 gennaio 2022)non ce l’ha fatta. Il Presidente del Parlamento Europeo èall’età di 65dopo un lungo ricovero dovuto a complicazioni legate al sistema immunitario e checomportato l’annullamento di tutti i suoi impegni istituzionali. Volto tv prestato alla politica,è stato perconduttore del Tg1 della sera, entrando con garbo e professionalità nelle case di milioni di italiani., chi è laIl Presidente del Parlamento EuropeolaVittorini, e dueavuti da questo matrimonio. Nata il 27 settembre 1957, è un architetto di grande spessore ed è ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - valcarenghif : RT @OcchettaF: David vivrai al di là della morte anche se la tua assenza amica è già un abisso per me. Aiutaci a raccogliere la tua eredità… - jorbarafael : 'Ora e sempre resistenza'. Gracias David Sassoli @EP_President Sit tibi terra levis. -