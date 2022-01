Covid | Fipe | Con super green pass per bar e ristoranti possibile addio a 28 mln di euro al giorno

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Labitalia) - "Oggi considerando la fascia di età tra i 20 e i 69 anni ci sono in Italia 5,3 milioni di persone che non possono consumare in bar e, nè all'interno nè all'aperto. Considerando per queste persone la...

Adnkronos

Secondo Sbarga però "noi divogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e allora pensiamo che comunque da oggi abbiamo sempre 46,5 mln di italiani muniti di green pass e che quindi potranno ...Oggi considerando la fascia di età tra i 20 e i 69 anni ci sono in Italia 5,3 milioni di persone che non possono consumare in bar e ristoranti, nè all'interno nè all'aperto. Considerando per queste pe ...Con l'entrata in vigore dell'obbligo di super green pass anche per i bar e i ristoranti all'aperto, il settore teme un nuovo calo degli ingressi e di conseguenza anche degli intro ...