Coppie sempre più in crisi per motivi “no vax”: aumentano le separazioni innescate da questo motivo (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è aria di crisi di coppia e una delle cause è il covid. A parlare delle problematiche relazionali portate dalla ‘gestione’ della pandemia è una matrimonialista, Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che, fa sapere, dall’inizio del nuovo anno è costretta a fronteggiare una sempre più imponente quantità di richieste di separazioni innescate proprio per questo motivo. Vaccino sì o no? E i figli? “Non solo la sola a essere finita in questo vorticoso giro di istanze, – racconta Posilippo all’Ansa – molti altri colleghi si trovano nella mia stessa situazione”. “Un tempo – spiega – si litigava per le vacanze, per la celebrazione dei sacramenti, per la scelta dello sport. In tempo di Covid-19 invece si litiga per il vaccino. ‘Avvocato, può chiedere al mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è aria didi coppia e una delle cause è il covid. A parlare delle problematiche relazionali portate dalla ‘gestione’ della pandemia è una matrimonialista, Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che, fa sapere, dall’inizio del nuovo anno è costretta a fronteggiare unapiù imponente quantità di richieste diproprio per. Vaccino sì o no? E i figli? “Non solo la sola a essere finita invorticoso giro di istanze, – racconta Posilippo all’Ansa – molti altri colleghi si trovano nella mia stessa situazione”. “Un tempo – spiega – si litigava per le vacanze, per la celebrazione dei sacramenti, per la scelta dello sport. In tempo di Covid-19 invece si litiga per il vaccino. ‘Avvocato, può chiedere al mio ...

