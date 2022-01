Can Yaman, nuove giornate sul set: l’attore riparte in una nuova città (FOTO) (Di martedì 11 gennaio 2022) l’attore turco Can Yaman affronta nuove giornate impegnative sul set di “Viola come il mare”: ecco tutti i dettagli l’attore e modello Can Yaman sta continuando a stupire milioni e milioni di follower che ogni giorno lo supportano e non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. Anche quest’anno sarà ricco di esperienze e nuovi progetti per l’attore più amato degli ultimi tempi, grazie alla soap opera andata in onda su Canale 5, “DayDreamer”. Da diverso tempo Can è sempre pronto a stupire i suoi fan con inediti progetti, dalla pubblicazione della sua prima autobiografia “Sembra strano anche a me”, al lancio della sua prima fragranza di profumo “Can Yaman Mania”. L’amato Yaman è stato impegnato anche sul livello social con la sua ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)turco Canaffrontaimpegnative sul set di “Viola come il mare”: ecco tutti i dettaglie modello Cansta continuando a stupire milioni e milioni di follower che ogni giorno lo supportano e non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. Anche quest’anno sarà ricco di esperienze e nuovi progetti perpiù amato degli ultimi tempi, grazie alla soap opera andata in onda su Canale 5, “DayDreamer”. Da diverso tempo Can è sempre pronto a stupire i suoi fan con inediti progetti, dalla pubblicazione della sua prima autobiografia “Sembra strano anche a me”, al lancio della sua prima fragranza di profumo “CanMania”. L’amatoè stato impegnato anche sul livello social con la sua ...

