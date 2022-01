Campania, 30000 positivi in un giorno. 20 deceduti (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia di coronavirus nella nostra regione. Sono 30.000 i nuovi positivi registrati oggi, mai così tanti in un solo giorno dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono stati diagnosticati con l’analisi di quasi 126.000 tamponi, circa 78.000 antigenici e 48.000 molecolari. Aumenta anche la pressione sugli ospedali: sono 85 i ricoverati in area critica, 1.091 i pazienti nei reparti ordinari. Si contano altri 20 deceduti, di cui 14 nelle ultime 48 ore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia di coronavirus nella nostra regione. Sono 30.000 i nuoviregistrati oggi, mai così tanti in un solodall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono stati diagnosticati con l’analisi di quasi 126.000 tamponi, circa 78.000 antigenici e 48.000 molecolari. Aumenta anche la pressione sugli ospedali: sono 85 i ricoverati in area critica, 1.091 i pazienti nei reparti ordinari. Si contano altri 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Campania, 30000 positivi in un giorno. 20 deceduti Mai registrati così tanti contagi in una sola giornata. Sono s… - diegocatalano77 : Il 22 dicembre i contagi in Italia erano poco più di 30000. Ieri, dopo due settimane di chiusura delle scuole, abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 30000 Ultime Notizie Roma del 30 - 12 - 2021 ore 17:10 ...posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria Campania ...9 gennaio aveva venduto già 42 mila biglietti col Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30000 ...

Ultime Notizie Roma del 30 - 12 - 2021 ore 17:10 ...posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria Campania ...9 gennaio aveva venduto già 42 mila biglietti col Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa 30000 ...

Blitz in quattro supermercati: sequestrati confezioni natalizie con panettoni, prodotti ittici salati e Cronache della Campania ...posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria...9 gennaio aveva venduto già 42 mila biglietti col Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa......posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria...9 gennaio aveva venduto già 42 mila biglietti col Olimpico al 50% la capienza si riduce a circa...