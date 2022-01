Caldoro | “Draghi commissari De Luca perché la situazione è drammatica sulla sanità”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Parole dure dell’ex presidente di Regione e ora capo dell’opposizione Stefanocontro il governatore Decommenta sia la vicenda scuole con la bocciatura del Tar che il sistema sanitario campano in questo momento di emergenza Covid.contro De“La Campania non sta garantendo la salute dei più piccoli, ha i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il governoa ottobre scorso ha istituito un Fondo di 150 milioni di euro per le fondazioni ... Luciano Schifone di Fdi e delegato allo Spettacolo della giuntaafferma: "La delibera dei ...Ero il deputato più giovane insieme ad Andrea Marcucci e Stefano. Ci fu una riunione ... Io tifo perchècompleti l'ottimo lavoro che sta facendo". Renzi a La Nazione ha detto che il ...«La Campania non sta garantendo la salute dei più piccoli, ha i reparti in tilt, ha bloccato tutte le attività di prevenzione e cura. È il caos totale. L’unica azione del Governo Regionale è chiudere ...Esultano grillini, centrodestra e associazioni No Dad alla bocciatura dell’ordinanza di De Luca. Zero commenti in attesa dell’evolversi degli eventi invece da parte dei vertici di Santa Lucia. Compres ...