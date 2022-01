Calcio | Atletico Madrid punta Vlahovic e Núñez per l' attacco

(Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. (Adnkronos) - L'cerca un attaccante per la prossima stagione e i due principali indiziati sono l'attaccante del Benfica Darwine quello della Fiorentina Dusan. L'uruguaiano è diventato una delle grandi realtà d'Europa con la maglia del Benfica, club che lo ha pagato 25 milioni, ma anche in una Champions League dove è stato il boia del Barça. Il problema, come succede con attaccanti di questo livello, sarà la cifra che chiederà il Benfica, club che di solito vende a caro prezzo. Logicamente, quello di Darwinnon è l'unico attaccante che l'Atlético sta studiando per il futuro. Uno che piace molto negli uffici del Metropolitan è Dusan, sensazionale in Serie A (di cui è capocannoniere) e calciatore che la scorsa ...

Il Sannio Quotidiano

Il Sannio Quotidiano

Il difensore avrebbe voluto continuare la sua avventura in Italia ma non è arrivata nessuna offerta convincente se non quella dell'Atletico Mineiro .