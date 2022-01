Cagliari-Bologna 2-1, Mihajlovic: “Questa partita non si doveva giocare, loro non hanno accettato il rinvio” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine di Cagliari-Bologna 2-1, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico degli emiliani: “Siamo calati fisicamente negli ultimi venti minuti. La partita è stata dura e sapevamo che avremmo sofferto. Abbiamo avuto poca lucicità nel possesso palla. Peccato perchè potevamo pareggiarla. I ragazzi però hanno fatto quello che dovevano fare. Sapevamo che avremmo sofferto perchè la condizione non era delle migliori. Negli ultimi giorni non ci siamo allenati come avremmo voluto. Siamo stati sfortunati sugli episodi. Non avendo cambi e avendo qualche giocatore con i crampi è normale che loro siano riusciti a portarci dove volevano. Potevamo gestire meglio ma ci è mancata la lucidità. Mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sinisaha parlato al termine di2-1, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del tecnico degli emiliani: “Siamo calati fisicamente negli ultimi venti minuti. Laè stata dura e sapevamo che avremmo sofferto. Abbiamo avuto poca lucicità nel possesso palla. Peccato perchè potevamo pareggiarla. I ragazzi peròfatto quello cheno fare. Sapevamo che avremmo sofferto perchè la condizione non era delle migliori. Negli ultimi giorni non ci siamo allenati come avremmo voluto. Siamo stati sfortunati sugli episodi. Non avendo cambi e avendo qualche giocatore con i crampi è normale chesiano riusciti a portarci dove volevano. Potevamo gestire meglio ma ci è mancata la lucidità. Mi ...

