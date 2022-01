Aus Open: tre azzurri ed un'azzurra teste di serie (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorem ipsum teste DI serie MASCHILI 1. Novak Djokovic (SRB) 2. Daniil Medvedev (RUS) 3. Alexander Zverev (GER) 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5. Andrey Rublev (RUS) 6. Rafael Nadal (ESP) 7. Matteo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorem ipsumDIMASCHILI 1. Novak Djokovic (SRB) 2. Daniil Medvedev (RUS) 3. Alexander Zverev (GER) 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5. Andrey Rublev (RUS) 6. Rafael Nadal (ESP) 7. Matteo ...

Advertising

discodance17 : @gintokira no ma io non ero parlando degli aus open, parlo del trattenerlo come fosse un clandestino - tessproperty : A me non sconvolge più di tanto che Djokovic possa giocare gli Aus Open, perché con i soldi si può tutto. Mi sconvo… - DgsGiu : @emme_di Bellissimo pezzo che condivido interamente. Avendolo incontrato in Hotel, proprio a Melbourne, in occasio… - arrow_michelle : @Luigi_Ragone Luigi non capisco perchè hai l’orologio rotto a un mese fa. Gli organizzatori dell’Aus Open non sono… - RadioBullets : DJOKOVIC VINCE IL RICORSO, IL GIUDICE ORDINA L'IMMEDIATO RILASCIO. MA IL GOVERNO AUSTRALIANO POTREBBE ANCORA ESPELL… -