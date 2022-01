ATP Adelaide II 2022: cade Lloyd Harris, Kokkinakis maltratta Paire. Mager si guadagna Khachanov (Di martedì 11 gennaio 2022) Un solo italiano in campo nel torneo ATP Adelaide 2 durante la mattinata, e porta anche buone notizie. Gianluca Mager rende meno amara la notizia del forfait di Lorenzo Musetti (problema alla spalla per lui) battendo in tre set Egor Gerasimov, che aveva preso il posto di Laslo Djere nel tabellone principale. Partita in cui l’azzurro è stato bravo a non abbattersi dopo il primo set, indirizzando la partita con tre break consecutivi tra seconda e terza frazione. Agli ottavi per lui un match difficile con Karen Khachanov. L’ungherese Marton Fucsovics se la cava con l’ostico olandese Botic Van De Zandschulp, giocatore in crescita arrivato ai quarti di finale sugli stessi campi la scorsa settimana, vincendo il braccio di ferro in un secondo set fiume. Contro di lui ci sarà Corentin Moutet, che riscatta la squalifica patita per insulti al ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Un solo italiano in campo nel torneo ATP2 durante la mattinata, e porta anche buone notizie. Gianlucarende meno amara la notizia del forfait di Lorenzo Musetti (problema alla spalla per lui) battendo in tre set Egor Gerasimov, che aveva preso il posto di Laslo Djere nel tabellone principale. Partita in cui l’azzurro è stato bravo a non abbattersi dopo il primo set, indirizzando la partita con tre break consecutivi tra seconda e terza frazione. Agli ottavi per lui un match difficile con Karen. L’ungherese Marton Fucsovics se la cava con l’ostico olandese Botic Van De Zandschulp, giocatore in crescita arrivato ai quarti di finale sugli stessi campi la scorsa settimana, vincendo il braccio di ferro in un secondo set fiume. Contro di lui ci sarà Corentin Moutet, che riscatta la squalifica patita per insulti al ...

