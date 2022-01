Amici 21, chi è Alice Del Frate? La ginnasta che ha conquistato i giudici (Di martedì 11 gennaio 2022) I TRE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI COLPITI DAL TALENTO DI UNA BALLERINA MOLTO DIVERSA DAGLI ALTRI Nella prima puntata domenicale del 2022 di Amici 21, è stata presentata a tutti una nuova allieva notata da tutti e tre i giudici di ballo. LEGGI ANCHE Amici 21, viene aggiunto un altro banco: entra una nuova allieva di ballo Alice Del Frate deve adesso scegliere quale dei tre insegnanti la guiderà lungo il percorso del talent. Lei d’altronde, proviene da un’altra tipologia di studi, ossia la ginnastica ritmica. Come lei stessa racconta però, accanto alla sua carriera da ginnasta, ha sempre nutrito una forte passione per la danza, tant’è che la coreografia portata durante le audizioni, le ha create lei stessa. Durante i colloqui con i tre insegnanti, ammette di sentirsi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) I TRE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI COLPITI DAL TALENTO DI UNA BALLERINA MOLTO DIVERSA DAGLI ALTRI Nella prima puntata domenicale del 2022 di21, è stata presentata a tutti una nuova allieva notata da tutti e tre idi ballo. LEGGI ANCHE21, viene aggiunto un altro banco: entra una nuova allieva di balloDeldeve adesso scegliere quale dei tre insegnanti la guiderà lungo il percorso del talent. Lei d’altronde, proviene da un’altra tipologia di studi, ossia la ginnastica ritmica. Come lei stessa racconta però, accanto alla sua carriera da, ha sempre nutrito una forte passione per la danza, tant’è che la coreografia portata durante le audizioni, le ha create lei stessa. Durante i colloqui con i tre insegnanti, ammette di sentirsi ...

