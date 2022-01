Amadeus svela le 5 conduttrici di Sanremo 2022 | ecco chi sono

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 gennaio 2022) Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta:questi i nomi delle cinquedel Festival diconferma la formula già rodata: non una co – conduttrice fissa, ma una per ogni serata. Cinque donne che non hanno bisogno di presentazioni per il calibro del loro curriculum. Ma scopriamo chi. Le 5diDrusilla Foer è il personaggio che il geniale Gianluca Gori ha creato: una donna sofisticata, di nobili origini, istrionica. Debutta sul web ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. Si definisce un’“anziana soubrette” che ha realizzato una straordinaria carriera da “agée”, attrice per Ferzan Ozpetek in Magnifica ...