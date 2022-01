Aggressioni di Capodanno in piazza Duomo: perquisiti 18 giovani a Milano e Torino – Il video (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono in corso in queste ore, tra Milano e Torino, delle perquisizioni a carico di 18 persone che vengono ritenute implicate a vario titolo nelle Aggressioni sessuali a giovani ragazze, almeno nove, in piazza Duomo nel capoluogo lombardo nella notte di Capodanno. Lo si apprende da una nota della Polizia di Stato che sta portando avanti le operazioni coordinata dalla Procura e da quella presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 3 ragazzi minorenni e 15 maggiorenni, italiani e stranieri. Secondo la nota è stato possibile accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di nove ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti. Gli inquirenti hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono in corso in queste ore, tra, delle perquisizioni a carico di 18 persone che vengono ritenute implicate a vario titolo nellesessuali aragazze, almeno nove, innel capoluogo lombardo nella notte di. Lo si apprende da una nota della Polizia di Stato che sta portando avanti le operazioni coordinata dalla Procura e da quella presso il Tribunale per i minorenni di. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 3 ragazzi minorenni e 15 maggiorenni, italiani e stranieri. Secondo la nota è stato possibile accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di nove ragazze presenti inper i festeggiamenti. Gli inquirenti hanno ...

