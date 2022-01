A Salerno scuole aperte senza mensa, superiori ancora in sciopero (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, il servizio mensa e il tempo prolungato saranno sospesi per tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie del comune di Salerno”.?A comunicarlo l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone, che fa sapere anche che al momento le scuole cittadine di ogni ordine e grado rimarranno aperte. Decisione quella della Falcone apprezzata dai gruppi contrari alla Dad, un po’ meno da chi vorrebbe vedere le scuole chiuse per paura che i propri figli si possano contagiare.?Decisione che non ha trovato il consenso neanche tra gli studenti.?Già ieri mattina molte classi dei licei Severi,?Da Vinci, Genovesi e Focaccia non sono entrate come forma di protesta contro un ritorno a scuola non sicuro. Gli studenti hanno aderito di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, il servizioe il tempo prolungato saranno sospesi per tutte ledell’infanzia, elementari e medie del comune di”.?A comunicarlo l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone, che fa sapere anche che al momento lecittadine di ogni ordine e grado rimarranno. Decisione quella della Falcone apprezzata dai gruppi contrari alla Dad, un po’ meno da chi vorrebbe vedere lechiuse per paura che i propri figli si possano contagiare.?Decisione che non ha trovato il consenso neanche tra gli studenti.?Già ieri mattina molte classi dei licei Severi,?Da Vinci, Genovesi e Focaccia non sono entrate come forma di protesta contro un ritorno a scuola non sicuro. Gli studenti hanno aderito di ...

