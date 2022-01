20 chilometri per un bancomat: sindaco scrive alla banca (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – 20 chilometri per un bancomat. Succede a Pisciotta. Nel paese della fascia costiera cilentana conosciuto anche per gli ulivi secolari e le alici di menaica, il sindaco scrive alla locale e radicata banca in quanto il bancomat è fuori uso. Nella missiva di Ettore Liguori si legge: “Il disservizio perdura da un mese e fa seguito a quanto avvenuto nell’ultima stagione estiva. Vi prego di provvedere alla riparazione o alla sostituzione”. Al momento per effettuare in prelevamento al bancomat, i pisciottani devono raggiungere lo sportello più vicino: Casalvelino, a 20 chilometri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – 20per un. Succede a Pisciotta. Nel paese della fascia costiera cilentana conosciuto anche per gli ulivi secolari e le alici di menaica, illocale e radicatain quanto ilè fuori uso. Nella missiva di Ettore Liguori si legge: “Il disservizio perdura da un mese e fa seguito a quanto avvenuto nell’ultima stagione estiva. Vi prego di provvedereriparazione osostituzione”. Al momento per effettuare in prelevamento al, i pisciottani devono raggiungere lo sportello più vicino: Casalvelino, a 20. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** 20 chilometri per un #Bancomat: sindaco scrive alla banca ** - girasol44247939 : RT @CrisciGloria: Il mio cane leggenda: Cucciolo di cane corre per chilometri alla ricerca della polizia. - quattroinviagg1 : Punta Palascia: il punto più ad est d’Italia Punta Palascia, a pochi chilometri di distanza da Otranto, è il punto… - nonnaangela60 : RT @fanpage: Di tempo ce n’era poco, eppure i carabinieri sono riusciti a salvare una vita percorrendo Bergamo-Udine (400 chilometri) in so… - CrisciGloria : Il mio cane leggenda: Cucciolo di cane corre per chilometri alla ricerca della polizia. -

Ultime Notizie dalla rete : chilometri per Autostrade, 10 chilometri di coda sulla A10 per i cantieri ... sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia, in direzione ponente, si registrano dieci chilometri di coda tra il bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per un doppio cantiere. Rallentamenti per lavori ...

Viaggio in Egitto: una vacanza a Sharm con i bambini Gli amanti dello shopping possono concedersi una gita a circa 80 chilometri di distanza da Sharm per arrivare a Dahab , suggestiva città beduina ricca di negozi in cui è possibile comprare davvero di ...

Auto usate: i trucchi per scoprire i chilometri veri [addio auto schilometrate] Automoto.it Renault Austral: prime anticipazioni Entra nell’ultima fase lo sviluppo di Renault Austral, vettura che vedremo presto sulle strade e che ora sta affrontando diversi test e prove per garantire qualità ed affidabilità di ogni suo elemento ...

Dakar 2022: Cornejo fa sua la prova numero 11, Petrucci 18° Tappa numero undici per la Dakar 2022 ... Il pilota Honda non ha avuto rivali lungo i 287 chilometri della prova, conquistando la vittoria con 1’26 di vantaggio sul pilota KTM Kevin Benavides ...

... sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia, in direzione ponente, si registrano diecidi coda tra il bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligureun doppio cantiere. Rallentamentilavori ...Gli amanti dello shopping possono concedersi una gita a circa 80di distanza da Sharmarrivare a Dahab , suggestiva città beduina ricca di negozi in cui è possibile comprare davvero di ...Entra nell’ultima fase lo sviluppo di Renault Austral, vettura che vedremo presto sulle strade e che ora sta affrontando diversi test e prove per garantire qualità ed affidabilità di ogni suo elemento ...Tappa numero undici per la Dakar 2022 ... Il pilota Honda non ha avuto rivali lungo i 287 chilometri della prova, conquistando la vittoria con 1’26 di vantaggio sul pilota KTM Kevin Benavides ...