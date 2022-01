Verissimo | Paola Barale al vetriolo su Gianni Sperti e Raz Degan | “Non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 gennaio 2022)è stata ospite di, salotto di Silvia Toffanin. La showgirl si è raccontata a cuore aperto, non tralasciando in che rapporti si trova attualmente con i suoi ex,e Raz. Già in passato, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva confidato di non essere rimasta in buoni rapporti con entrambi. Aha spiegato il perché: Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità. Ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene. Solo che quando ti abitui a stare sola è difficile far entrare qualcuno nella vita. Nonriuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera siache Raz con me si ...