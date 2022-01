“Un cattivo esempio”: Amadeus al centro della bufera, decisione scellerata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovi guai per il conduttore Amadeus in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo: la scelta fa infuriare tutti Il conduttore Amadeus sotto attacco (screenshot Twitter)Manca poco meno di un mese alla nuova edizione del Festival di Sanremo e le polemiche sembrano non mancare mai. Nell’occhio del ciclone si trova spesso e poco volentieri Amadeus, scelto dalla Rai per il terzo anno di fila. Questa volta però tutto è nato dopo una rivelazione inaspettata sulla moglie del noto conduttore che si prepara a fare il suo ritorno in televisione. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Buttatelo fuori”: richiesta di squalifica a furor di popolo, il regolamento del GF è stato violato I due si sono conosciuti nel corso di una edizione dell’Eredità di alcuni anni fa ed hanno deciso di creare una famiglia. Da quel ... Leggi su specialmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovi guai per il conduttorein vistaprossima edizione del Festival di Sanremo: la scelta fa infuriare tutti Il conduttoresotto attacco (screenshot Twitter)Manca poco meno di un mese alla nuova edizione del Festival di Sanremo e le polemiche sembrano non mancare mai. Nell’occhio del ciclone si trova spesso e poco volentieri, scelto dalla Rai per il terzo anno di fila. Questa volta però tutto è nato dopo una rivelazione inaspettata sulla moglie del noto conduttore che si prepara a fare il suo ritorno in televisione. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Buttatelo fuori”: richiesta di squalifica a furor di popolo, il regolamento del GF è stato violato I due si sono conosciuti nel corso di una edizione dell’Eredità di alcuni anni fa ed hanno deciso di creare una famiglia. Da quel ...

Advertising

Emanuel77428717 : Smettete di giudicare e siate da esempio per chi vi sta intorno. L’uomo, che sia buono o cattivo, ha l’abitudine di… - DanilaCencig : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Gazzetta_it Sicuro? Direi un cattivo esempio! - CiroMobilie : @flayawa @Viminale sarebbe migliore se non ci fossero cattivi maestri che istigano a violare regole e norme e a dare il cattivo esempio - Luhre4 : #GFvip #boicottogfvip bravo e @alfosignorini tieniti Katia che insulti pure tutti come se lei fosse sempre stata s… - Doctor_D03 : RT @Tapiano77: Raga Djokovic ha vinto il ricorso solo perché ha i soldi e si può permettere i migliori giudici di corte al mondo cosa che u… -