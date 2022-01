Tutto quello che avreste voluto sapere sul “Piano B” di papa Ratzinger (e che avete osato chiedere) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Molti di Voi lettori scrivete a codiceRatzinger@libero.it per sostenerci e mandare ulteriori, davvero interessantissimi spunti. Grazie. Qualcun altro pone invece delle domande in riferimento a motivazioni e gesti pubblici del vero papa Benedetto XVI che sembrerebbero contrastare con la sede impedita, il Piano B canonico e la sua rivelazione sottile in Codice Ratzinger. A questo punto dell'inchiesta, che troverete riepilogata QUI nei suoi 60 capitoli, riteniamo utile fornire un prontuario di risposte alle più frequenti obiezioni. “Ma papa Benedetto non avrebbe mai fatto una cosa del genere”. Però l'ha fatta. “Ma come avrebbe potuto permettere che tante anime si perdessero, lasciando il suo posto?” Il papa non è il baby sitter dell'umanità e non è colpa sua se è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Molti di Voi lettori scrivete a codice@libero.it per sostenerci e mandare ulteriori, davvero interessantissimi spunti. Grazie. Qualcun altro pone invece delle domande in riferimento a motivazioni e gesti pubblici del veroBenedetto XVI che sembrerebbero contrastare con la sede impedita, ilB canonico e la sua rivelazione sottile in Codice. A questo punto dell'inchiesta, che troverete riepilogata QUI nei suoi 60 capitoli, riteniamo utile fornire un prontuario di risposte alle più frequenti obiezioni. “MaBenedetto non avrebbe mai fatto una cosa del genere”. Però l'ha fatta. “Ma come avrebbe potuto permettere che tante anime si perdessero, lasciando il suo posto?” Ilnon è il baby sitter dell'umanità e non è colpa sua se è stato ...

