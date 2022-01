Tutto Bastoni: i tatuaggi, l'Nba, le figurine, la moda con la sua Camilla e la bimba in arrivo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La partita contro la Lazio del campione d'Europa Alessandro Bastoni è stata praticamente perfetta: un gol, un assist, nessuna sbavatura difensiva , la sintesi totale di quello che questo ragazzo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) La partita contro la Lazio del campione d'Europa Alessandroè stata praticamente perfetta: un gol, un assist, nessuna sbavatura difensiva , la sintesi totale di quello che questo ragazzo ...

Advertising

FcInterNewsit : Difende. Sale. Corre per tutto il campo. Si inserisce in area di rigore come un attaccante qualsiasi. Fa assist. Fa… - bluebox82 : @uolller No parlo dell'ondata in cui il tuo idolo si è messo a dire cazzate in senato e a fare i capricci per tutto… - Ecatetriformis : RT @FcInterNewsit: Difende. Sale. Corre per tutto il campo. Si inserisce in area di rigore come un attaccante qualsiasi. Fa assist. Fa gol.… - perezcarni : RT @Gazzetta_it: Tutto Bastoni: i tatuaggi, l'NBA, le figurine, la moda con la sua Camilla e la bimba in arrivo - Gazzetta_it : Tutto Bastoni: i tatuaggi, l'NBA, le figurine, la moda con la sua Camilla e la bimba in arrivo -