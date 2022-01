Torino | Brekalo | «Felice dei gol | questo è solo l’inizio»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Josip, attaccante del, ha parlato dopo il netto successo dei granata contro la Fiorentina: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Josipha parlato dopo-Fiorentina. GOL – «Sono veramentedella prima doppietta con ilperchè ha aiutato la squadra a superare la Fiorentina. Voglio dare il massimo, segnare e fare assist ai miei compagni.è soltanto, posso fare di più». NUMERI – «Almeno dieci gol, spero di riuscirci per la squadra». MODRIC – «Ammiro la sua qualità nel giocare sotto pressione. Con gente come lui e Brozovic al tuo fianco è più facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A | Torino batte Fiorentina 4-0. In gol Singo, Sanabria e doppietta di Brekalo. #ANSA - SkySport : ?? TORINO-FIORENTINA 4-0 Risultato finale ? ? #Singo (19’) ? #Brekalo (23’) ? #Brekalo (31’) ? #Sanabria (58’) ? SER… - marinabeccuti : Le pagelle di Torino-Fiorentina: Brekalo bomber con una doppietta. Bene Singo che ha sbloccato il risultato e Sanab… - Torinogranatait : Le pagelle di Torino-Fiorentina: Brekalo bomber con una doppietta. Bene Singo che ha sbloccato il risultato e Sanab… - CalcioNews24 : #Torino, #Brekalo dopo la doppietta alla #Fiorentina ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Brekalo

Un superha spazzato via la Fiorentina 4 - 0 grazie alle reti di Singo,(doppietta) e Sanabria. Ecco le immagini più belle del match. I granata salgono a quota 28 punti in classifica alle spalle ...TORO PERFETTO ? Se possa mai esserci un modello di prestazione perfetta da proporre nelle scuole calcio, allora la performance del primo tempo deldi Ivan Juric si candiderebbe sicuramente ad ...Si è conclusa, poco fa, Torino-Fiorentina, partita in programma oggi della 21° giornata di Serie A. I viola sono crollati in casa granata. La squadra allenata da Juric ha, infatti, vinto per 4 a 0 con ...Torino, 10 gen. - Inizia nel modo migliore il 2022 del Torino che travolge con un netto 4-0 una Fiorentina irriconoscibile che incassa un pesante ko. La squadra ...