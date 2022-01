The Morning Show 3 ci sarà con un nuovo showrunner | Jennifer Aniston e Reese Witherspoon confermate nel cast

(Di lunedì 10 gennaio 2022) The3 ci: Apple TV+ ha rinnovato una delle sue serie di punta, inizialmente pensata per due stagioni. Ci, però, un cambio al vertice. Charlotte Stoudt prende il posto dirunner al posto di Kerry Ehrin, che continuerà comunque a far parte del team ma in qualità di consulente, mentre svilupperà nuovi progetti per Apple TV+. La seconda stagione di Theha visto il personaggio di Alex Levy (interpretata da) tornare all’UBA dopo aver esposto l’ambiente di lavoro tossico. È stata una stagione intensa che ha affrontato parecchie tematiche, dalla minaccia incombente del Covid al Black Lives Matter. Bradley Jackson () ha iniziato a ...

Show ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 3 e Charlotte Stoudt sarà la nuova showrunner. Apple aveva già ordinato la realizzazione di due stagioni nel 2017 e Kerry ... Apple ha stabilito il rinnovo della serie TV The Morning Show che tornerà per una terza stagione. La seconda stagione del telefilm è stata lanciata a settembre e si è prolungata fino a novembre. Le ... La serie di Apple TV+ con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, The Morning Show, è stata rinnovata per una terza stagione, che riserverà qualche novità.