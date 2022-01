Super Green pass, quando serve e cosa cambia da oggi lunedì 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le regole sul Super Green pass da oggi, lunedì 10 gennaio, si fanno ancora più stringenti. Chi è senza il certificato verde rafforzato, che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, non potrà accedere a diversi servizi. La misura si aggiunge all’obbligo vaccinale per gli over 50 che scatta a partire dal primo febbraio. Da oggi chi è senza Super Green pass non potrà consumare al bar o al ristorante, nemmeno all’aperto, non potrà prendere i mezzi pubblici, nemmeno dei servizi di trasporto locali, oltre a treni, navi e aerei. Non potrà, inoltre, entrare in palestra o in piscina o accedere ad un impianto sciistico, Vietata anche la partecipazione alle cerimonie di matrimoni, comunioni e battesimi. Fino ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le regole sulda10, si fanno ancora più stringenti. Chi è senza il certificato verde rafforzato, che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, non potrà accedere a diversi servizi. La misura si aggiunge all’obbligo vaccinale per gli over 50 che scatta a partire dal primo febbraio. Dachi è senzanon potrà consumare al bar o al ristorante, nemmeno all’aperto, non potrà prendere i mezzi pubblici, nemmeno dei servizi di trasporto locali, oltre a treni, navi e aerei. Non potrà, inoltre, entrare in palestra o in piscina o accedere ad un impianto sciistico, Vietata anche la partecipazione alle cerimonie di matrimoni, comunioni e battesimi. Fino ...

Advertising

VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - Agenzia_Ansa : Scattano le nuove regole. Da oggi si potrà accedere solo col green pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, pi… - Renato02030253 : RT @costa_costa1967: Stringi stringi, al di là dell’obbligo vaccinale e del green pass semplice, super o mega, il vero problema è che dobbi… - whazdatdude : Decreto Covid: per essere buttato in mezzo ai lupi servirà il Super Green Pass. #greenpass #decretoCovid -