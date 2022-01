Super green pass lavoro o bus, dove serve da oggi 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Super green pass, al lavoro o sui mezzi pubblici ma sempre più necessario. Da oggi 10 gennaio si allunga la lista dei luoghi dove non basta più il certificato verde base (che si ottiene anche con tampone) ma serve quello rafforzato, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal covid. Trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi: sono entrate in vigore oggi le nuove misure decise con il decreto legge del 29 dicembre. Super green pass, dove è richiesto Il Super green pass è richiesto in zona bianca, gialla e arancione per accedere ad attività e servizi. Fino ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022), alo sui mezzi pubblici ma sempre più necessario. Da10si allunga la lista dei luoghinon basta più il certificato verde base (che si ottiene anche con tampone) maquello rafforzato, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal covid. Trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi: sono entrate in vigorele nuove misure decise con il decreto legge del 29 dicembre.è richiesto Ilè richiesto in zona bianca, gialla e arancione per accedere ad attività e servizi. Fino ...

