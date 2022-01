Sonia Isaza rispolvera una vecchia foto | “Vuoi essere felice? Fai quello che ti

(Di lunedì 10 gennaio 2022), moglie di Arturo Vidal, ha pubblicato unadi sei mesi) che la ritrae in spiaggia. Ecco il messaggio per i follower

Advertising

DIABOLIK_7 : @cliexit_ no, ha avuto la fidanzata Sonia Isaza (??) per tutto il periodo natalizio a casa... sarà stanchino. -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza

Tuttosport

Con la sua fidanzatail centrocampista ex Juventus e Barcellona si è divertito sulla neve, senza aver alcun problema di trazione grazie alle semplici caratteristiche del Pandino. L'...Vidal, con la sua fidanzatacome passeggera, affronta una strada ricoperta di neve e, grazie alle sue caratteristiche, la vettura riesce a percorrere senza problemi. La vecchia Panda è ...Il giocatore cileno, rientrato a casa dopo Inter-Lazio, ha scattato una foto in compagnia della fidanzata e della sua celeberrima utilitaria, dedicando una frase d'amore a entrambe ...Dopo la vittoria di San Siro, il cileno ha immortalato la fidanzata e la sua celebre utilitaria color verde in uno scatto subito condiviso sui social ...