Solei si prepara all’ingresso di Delia Duran e studia il piano | ignorarla per zero visibilità

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è si è molto parlato del possibile ingresso di. I concorrenti infatti si sono resi conto che in confessionale, sono state fatte molte domande sulla compagna di Alex Belli e sino “al peggio”. Sempre più convinte di questo ingresso nella casa sono Jessica el che ieri sera, insieme a Giacomo, si sono anche chieste quale sarebbe il senso di questa entrata nel gioco. E hanno quindi iniziato a ipotizzare i vari scenari, pensando a quello che è successo fuori ma anche pensando a come reagire a un possibile ingresso. Sembrano non avere dubbi in merito a questa situazione, anche perchète l’ultima diretta pare abbiano tutti sentito uno spezzone di discorso di Signorini che annunciava appunto l’ingresso di una nuova concorrente. ...

MAIKOL1212 : solei prepara la valigia la pacchia e finitaaaa salutami a sorata #gfvip -

