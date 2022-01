Roma, Mourinho a rischio? La società ha deciso! (Di lunedì 10 gennaio 2022) La società ha scelto il futuro di Mourinho, il portoghese non è a rischio. La società Romana ha deciso. Dopo la disastrosa serata di ieri sera la società ha dichiarato comunque la sua piena fiducia nel portoghese. Un crollo psicologico travolge la Roma che sopra di 3-1 alla metà del secondo tempo si fa recuperare e va a perdere 3-4 contro una Juve brutta ma efficace. Perdere in questo modo contro la sua acerrima nemica ha messo in dubbio seppur per poco tempo il tecnico portoghese ma a Trigoria nessun malumore rivolto al tecnico ma solo alla squadra. Il club non attribuisce le maggiori colpe al tecnico portoghese per il ko contro la Juventus, ma spera che i giocatori riescano a crescere nella personalità per non avere più quel blackout visto ieri ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha scelto il futuro di, il portoghese non è a. Lana ha deciso. Dopo la disastrosa serata di ieri sera laha dichiarato comunque la sua piena fiducia nel portoghese. Un crollo psicologico travolge lache sopra di 3-1 alla metà del secondo tempo si fa recuperare e va a perdere 3-4 contro una Juve brutta ma efficace. Perdere in questo modo contro la sua acerrima nemica ha messo in dubbio seppur per poco tempo il tecnico portoghese ma a Trigoria nessun malumore rivolto al tecnico ma solo alla squadra. Il club non attribuisce le maggiori colpe al tecnico portoghese per il ko contro la Juventus, ma spera che i giocatori riescano a crescere nella personalità per non avere più quel blackout visto ieri ...

