Roma, esce di casa e scompare: anziano si perde nella notte (Di lunedì 10 gennaio 2022) Momenti di pura paura per un anziano italiano, malato di demenza senile. Il fatto è avvenuto in zona Parioli, precisamente in viale Liegi. L’uomo si era smarrito nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2022. Ha passato molto tempo al freddo, solo e confuso, prima di essere ritrovato e soccorso. anziano smarrito nella notte: il fatto Spaesato e infreddolito, così un anziano è stato ritrovato dalle forze dell’ordine nella notte tra l’8 e il 9 gennaio a viale Liegi, zona Parioli. La sua scomparsa era stata denunciata dalla moglie, ma la malattia dell’uomo non gli ha consentito di dare le sue generalità a chi l’aveva ritrovato, ritardando così il suo rientro. In un primo momento è stato soccorso dai militari dell’esercito di stanza davanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Momenti di pura paura per unitaliano, malato di demenza senile. Il fatto è avvenuto in zona Parioli, precisamente in viale Liegi. L’uomo si era smarritotra l’8 e il 9 gennaio 2022. Ha passato molto tempo al freddo, solo e confuso, prima di essere ritrovato e soccorso.smarrito: il fatto Spaesato e infreddolito, così unè stato ritrovato dalle forze dell’ordinetra l’8 e il 9 gennaio a viale Liegi, zona Parioli. La sua scomparsa era stata denunciata dalla moglie, ma la malattia dell’uomo non gli ha consentito di dare le sue generalità a chi l’aveva ritrovato, ritardando così il suo rientro. In un primo momento è stato soccorso dai militari dell’esercito di stanza davanti ...

Advertising

PBPcalcio : Ci davano per morti con la solita pioggia di assenze e invece... son questi i momenti in cui tiriamo fuori il megli… - CorriereCitta : Roma, esce di casa e scompare: anziano si perde nella notte - simonavitelli60 : RT @RaffaelePizzati: #Raggi esce dalla auto blindata e da vera #NoVax si mette in fila in incognito per il tampone - hakimtdream : @Dottor_Strowman @jerryscottismo Prendi rigore col Milan dopo 10 minuti, gol da angolo di Calha dopo 10 minuti, una… - flaviaxstyles : se esce cristiano carlotta la vedete volare su roma. NON LO ACCETTO IO #Amici21 -