Rocca di Mezzo, sull'Altopiano delle Rocche (a meno di 100 km da Roma), si trova uno dei borghi più freddi d'Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) L' è una regione straordinaria, e qui si trova probabilmente uno dei borghi più freddi d'Italia. sull'Altopiano delle Rocche si trova , borgo medievale il cui comune comprende anche gli incantevoli ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) L' è una regione straordinaria, e qui siprobabilmente uno deipiùd'si, borgo medievale il cui comune comprende anche gli incantevoli ...

Advertising

domeniciaffone : ?? Oggi sopralluogo per i nuovi allenamenti… ????????????????????????#questoèilpostogiustoperdareilmeglio … Posti incantati che… - LaZizzania : @agatamicia nella classifica della National Geografic ci stava pure Castel del monte tra i vari Disney! Come ben sa… - lnzpcr : @Tennisnewsroom Posso tirare in mezzo anche i tiri liberi di Mason Rocca o gli spareggi della scherma femminile, no… - Dida_ti : RT @Faustanthonia73: Rocca Di Mezzo L'Aquila @VentagliP - saradiaries : @meedvs4 e il padre che faceva finta di essere un giardiniere mentre la madre in coma abbandonata in una rocca gall… -