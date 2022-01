Rientro a scuola: il punto della situazione in tutta Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Governo impugnerà tutte le ordinanze di chiusura delle scuole. A dare la notizia è il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che, in visita al liceo scientifico Salvemini di Bari in occasione del Rientro post natalizio, ha spiegato: “La norma consente la chiusura delle scuole in determinati territori circoscritti qualora la situazione lo preveda. Qualora la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Governo impugnerà tutte le ordinanze di chiusura delle scuole. A dare la notizia è il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che, in visita al liceo scientifico Salvemini di Bari in occasione delpost natalizio, ha spiegato: “La norma consente la chiusura delle scuole in determinati territori circoscritti qualora lalo preveda. Qualora la L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - controradio : Rientro a scuola in presenza in Toscana, ma molti rimangono a casa - GiornaleLORA : Cori Screening gratuito anti Covid-19 per il rientro a scuola in sicurezza: su 480 test 9 i positivi -