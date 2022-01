Qualificazioni Australian Open 2022: Bronzetti e Cocciaretto avanti, Di Sarra e Stefanini subito fuori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa, almeno in chiave italiana, la prima giornata delle Qualificazioni femminili degli Australian Open. In campo quattro delle sei rappresentanti tricolori in quel di Melbourne, con le restanti due (Sara Errani e Martina Trevisan) in campo tra la notte e la mattina italiana di domani. Per quanto riguarda quanto accaduto oggi, sono due le vittorie sulle quali può contare il contingente italiano. La più pesante, in termini di risultato, è quella di Lucia Bronzetti, in grado di mostrare un enorme divario tra il suo momento attuale e quello della francese Amandine Hesse, superata con un netto 6-0 6-2 in un’ora e 4 minuti, con un’enorme efficacia tanto sulla seconda quanto in termini di rapporto vincenti-errori gratuiti (24-11 per l’italiana, 10-23 per la transalpina). Prossimo ostacolo per lei la russa Valeria ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa, almeno in chiave italiana, la prima giornata dellefemminili degli. In campo quattro delle sei rappresentanti tricolori in quel di Melbourne, con le restanti due (Sara Errani e Martina Trevisan) in campo tra la notte e la mattina italiana di domani. Per quanto riguarda quanto accaduto oggi, sono due le vittorie sulle quali può contare il contingente italiano. La più pesante, in termini di risultato, è quella di Lucia, in grado di mostrare un enorme divario tra il suo momento attuale e quello della francese Amandine Hesse, superata con un netto 6-0 6-2 in un’ora e 4 minuti, con un’enorme efficacia tanto sulla seconda quanto in termini di rapporto vincenti-errori gratuiti (24-11 per l’italiana, 10-23 per la transalpina). Prossimo ostacolo per lei la russa Valeria ...

