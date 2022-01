Primavera 1 | rinviate anche la 16esima e la 17esima giornata

(Di lunedì 10 gennaio 2022) di campionate. Tre turni di stop di fila La Lega Serie A ha comunicato che le gare della 16a e della 17adi andata del campionato1 TIMVISION sonoa data da destinarsi. Dopo il rinvio della 15aaltri due turni di stop per il massimo campionato della categoria Under 19 a causa dell’aumento dei contagi da Covid tra gli atleti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - sportli26181512 : Primavera, UFFICIALE: rinviate a data da destinarsi due giornate: Con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega… - sassuolonews : Sassuolo Primavera, rinviate le gare della 16ª e della 17ª giornata - LALAZIOMIA : Primavera, UFFICIALE: rinviate a data da destinarsi due giornate - CalcioNews24 : Ancora rinvii nel campionato #Primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera rinviate

Il Romanista

...le gare della 16° e 17° giornata di andata del Campionato1 Timvision, programmate rispettivamente per il 15, 16 e 17 gennaio 2022 e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio 2022 sono state...La Lega Serie A ha disposto il rinvio della 16.a e della 17.a giornata del campionato1 TIMVISION. Inizialmente in programma domenica 16 al '3 Campanili' di Bogliasco con la Fiorentina e sabato 22 gennaio al centro sportivo 'Facchetti' di Trezzano sul Naviglio con l'Inter, ...La Lega Serie A ha comunicato che le gare della 16a e della 17a giornata di andata del campionato Primavera 1 Timvision sono rinviate a data da destinarsi.Vicenzaoro e Mido slittano rispettivamente a marzo e ad aprile. Confermati invece gli appuntamenti con i saloni di Pitti e con Expo Riva Schuh, al ...