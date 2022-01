Paul Heyman | “Ho fatto da consigliere ai più grandi campioni WWE | dovreste riconoscerlo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 gennaio 2022)è uno dei nomi più noti nel mondo del pro-wrestling, principalmente per le sue eccelse abilità da parlatore al microfono, che ha avuto modo di sfoggiare lavorando al fianco di nomi come Roman Reigns, Brock Lesnar, CM Punk e altri. Recentemente, l’account Twitter di WWE on FOX ha twittato per celebrare il campione WWE Brock Lesnar, accompagnando al tweet un’immagine che mostra quest’ultimo con la cintura di campione del mondo in tre diversi decenni. La risposta diha visto il tweet e ha risposto, mettendo in chiaro di voler vedere riconosciuto anche il suo contributo come manager: “Grazie, @WWEonFOX, per aver RICONOSCIUTO il dominio di @BrockLesnar nel corso di tre diversi decenni. AHEM… perché non RICONOSCETE ilche ho ...