Parole, parole, parole (sulle donne in Afghanistan) (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Ci impegniamo per i diritti delle donne all’interno della Sharia. I media potranno continuare la loro attività”. E ancora. “Le donne avranno accesso all’istruzione e dovranno indossare l’hijab per la loro sicurezza, ma non il burqa.”. Ciliegina finale: “Crediamo nella libertà di parola, nel diritto all’educazione e al lavoro e nel fatto che tutti dovrebbero essere uguali di fronte alla legge, senza discriminazioni”. Chi lo ha detto e quando? Due portavoci del nuovo governo talebano dell’Afghanistan, in diretta TV, alla fine di agosto dell’anno scorso, quando il mondo assisteva sconvolto ai disperati tentativi di fuga da Kabul e all’evacuazione disordinata delle truppe occidentali dall’Afghanistan. Mentre il pubblico ludibrio calava sui potenti dei ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Ci impegniamo per i diritti delleall’interno della Sharia. I media potranno continuare la loro attività”. E ancora. “Leavranno accesso all’istruzione e dovranno indossare l’hijab per la loro sicurezza, ma non il burqa.”. Ciliegina finale: “Crediamo nella libertà di parola, nel diritto all’educazione e al lavoro e nel fatto che tutti dovrebbero essere uguali di fronte alla legge, senza discriminazioni”. Chi lo ha detto e quando? Due portavoci del nuovo governo talebano dell’, in diretta TV, alla fine di agosto dell’anno scorso, quando il mondo assisteva sconvolto ai disperati tentativi di fuga da Kabul e all’evacuazione disordinata delle truppe occidentali dall’. Mentre il pubblico ludibrio calava sui potenti dei ...

trash_italiano : Capisco la voglia di provare a convincerli con le parole ma MARIA QUI CI VUOLE LO SGABUZZINO DIETRO LE QUINTE, LA S… - enpaonlus : Parole semplici e profondissime. Grande persona. Grande anima. Nell’anno che si apre avrebbe compiuto 100 anni. Man… - berlusconi : Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del @EPP, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua i… - silviannavini : RT @valeriolundini: Si chiama Friuli Venezia Giulia ma poi Venezia sta completamente da un’altra parte. Io non ho parole. - JensWoelk : RT @ricpuglisi: Ieri notte a Tg3 Mondo parole di encomio sincero alla Cina per la gestione con pugno di ferro della pandemia. -