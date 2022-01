Ogni Capodanno ci auguriamo di poter cambiare magicamente quasi tutto Anche questa volta | molto dipenderà dalla nostra capacità di abitare il presente | senza sentirci ingabbiati Come suggerisce un uccellino

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è una striscia dei Peanuts, gli infiniti personaggi inventati da Charles Schulz, che mi è sempre rimasta in mente. Lucy sta guardando Linus che si mette il cappottino, gli dice: sbrigati o farai tardi a scuola. E poi, secondo quadro, gli passa un sacchetto e lo incoraggia: ecco qui, non dimenticare il tuo pranzo. Terza scena: lei sulla porta, lui di spalle che va, cappellino, cartella, packet-lunch. Lucy raccomanda, con il braccio stesoa indicare una strada: a questo punto, buona giornata. Ultimo atto: solo Lucy, di profilo, braccia lungo i fianchi, il vuoto davanti e nel fumetto una sola parola. «Sopravvivi». All ‘inizio del nuovo anno, ci sentiamo forse tutti e tutte un po’ Linus che si incammina con nelle orecchie il richiamo alla sopravvivenza. E forse ancora di più Lucy van Pelt, un po’ ...

Advertising

DaniR64 : RT @trescogli: Subito dopo il capodanno del 1950 nella sede della Confindustria, vi fu una riunione degli industriali della provincia di Mo… - danielamarch8 : RT @trescogli: Subito dopo il capodanno del 1950 nella sede della Confindustria, vi fu una riunione degli industriali della provincia di Mo… - trescogli : Subito dopo il capodanno del 1950 nella sede della Confindustria, vi fu una riunione degli industriali della provin… - wayvlovebott : questo va postato ad ogni capodanno - ongoinggaypanic : @vwnitas Anche io, non avevo mai ascoltato quella canzone perché volevo prima vedere il film ma ho dovuto perché ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni Capodanno

...aver imitato una volta Zucchero insieme a Gabriele Cirilli in occasione di un evento per. ... Ed inoltre ha anche precisato che i concorrenti non saranno sempre gli stessisettimana ma ...Fino a Natale i risultati sono stati soddisfacenti, meglio poi gennaio rispetto a: c'è ... Amodo si sono rotti gli schemi classici delle prenotazioni: il cliente non gioca ...RIETI - Festa grande e festa doppia per “nonna” Bruna a Poggio Mirteto che ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 108 anni. Un record e a memoria si tratta della ...- NAPOLI, 09 GEN - Dopo avere saputo di essere stato denunciato, l'uomo accusato di stupro dalla 29enne napoletana si è recato subito in Procura accompagnato dal suo avvocato per ...