Non mi lasciare: su Rai1 debutta la fiction con Vittoria Puccini. La trama e le anticipazioni dei primi due episodi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il pubblico di Rai1 è pronto ad abbracciare una nuova fiction che oggi fa segnare il suo debutto in prima serata. Non mi lasciare è il nuovo prodotto Rai fiction che vanta la partecipazione nei ruoli principali di Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum. I tre personaggi da loro interpretati intrecciano le loro vicende nel racconto della storia di una poliziotta che torna nella sua città natale di Venezia per occuparsi tanto di casi legati ai crimini del web quanto del suo passato che tornerà a chiedere il conto. Le anticipazioni della trama dei primi due episodi di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 10 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

