Mario Draghi e il piano per l’obbligo vaccinale graduale ma per tutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi vuole un obbligo vaccinale generalizzato. Questo è il punto d’approdo della strategia iniziata con l’imposizione per gli over 50 nell’ultimo decreto Covid. Ma il piano del premier prevede una gradualità. La stessa che ha portato prima al Green pass per alcune categorie e attività e poi alla sua estensione progressiva e all’arrivo del Super Green pass. Mentre oggi alle 18 è in programma la conferenza stampa in cui spiegherà le ultime norme insieme a Franco Locatelli, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, Palazzo Chigi è pronto alla stretta progressiva in caso di peggioramento della pandemia. La prossima tappa: gli over 40 Le prossime tappe, spiega oggi Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, sono già segnate. l’obbligo per gli over 40 prima. Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Consigliovuole un obbligogeneralizzato. Questo è il punto d’approdo della strategia iniziata con l’imposizione per gli over 50 nell’ultimo decreto Covid. Ma ildel premier prevede una gradualità. La stessa che ha portato prima al Green pass per alcune categorie e attività e poi alla sua estensione progressiva e all’arrivo del Super Green pass. Mentre oggi alle 18 è in programma la conferenza stampa in cui spiegherà le ultime norme insieme a Franco Locatelli, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, Palazzo Chigi è pronto alla stretta progressiva in caso di peggioramento della pandemia. La prossima tappa: gli over 40 Le prossime tappe, spiega oggi Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, sono già segnate.per gli over 40 prima. Il ...

