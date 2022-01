Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi pronti al ritiro | ecco i loro papabili sostituti

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo fa discutere Katia Ricciarelli: il suo gesto ha sconvolto la soprano - VIDEO - OrbulescuVasi : Su le statuine :MANUEL BORTUZZO CIT:'bisogna vedere chi vuole stare sempre davanti - Fabio675798742 : Per vari motivi io mi porterei in semifinale solo * Nathalie Caldonazzo * Davide Silvestri * Manuel Bortuzzo * Bar… - robertapergole2 : RT @davismaele: E dopo due anni e mezzo posso permettermi di metterla… sei bellissimo ?? @manuel_bortuzzo @GFVIP_Official #gfvip https://t.… - Novella_2000 : Non solo Manuel Bortuzzo, anche Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare il GF Vip: c’entra il suo lavoro #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Infatti, dopo l'annuncio dell'abbandono di, non ancora ufficiale, sembrerebbe che sia Gianmaria Antinolfi il prossimo concorrente a lasciare la casa di Cinecittà in anticipo rispetto ...La nota lieta è rappresentata dalla storia tra sua sorella Lulù Selassié e: " A me lui sempre piaciuto come ragazzo, per la storia che ha e per il vissuto. Sono molto felice che in ...Soleil Sorge al centro delle discussioni dentro la casa del Grande Fratello Vip. Fuori dal reality Alex Belli continua a .... Nella puntata di lunedì 3 gennaio del Grande Fratello Vip 2021 è stata da ...Manuel Bortuzzo ignora una concorrente al GF Vip 6 e scatta subito la polemica: scopriamo insieme cos’è successo. I problemi al GF Vip 6 non sono finiti nonostante l’intervento di Alfonso Signorini. T ...