Lo sfogo di Malika Ayane sul green pass e la burocrazia ai tempi del Covid

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) C’è molto veleno, nellodisulpubblicato nell’ultima ora su Instagram. La cantante racconta di essere guarita recentemente dal-19 e di essere ancora in attesa del certificato verde.sulNon decisamente un assist ai no-, quanto unosu un difetto dida parte del governo italiano, un ritardo imperdonabile contro il quale la cantante si è scontrata proprio in questi giorni. Ecco il suo messaggio: “Come tantissimi guariti sono ancora senza. L’attività che posso concedermi in una freddissima giornata di gennaio a Milano è ...