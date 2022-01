Advertising

simonebaldelli : Ti è mai capitato di imbatterti in un #autovelox nascosto? Secondo te serve a prevenire gli incidenti o a fare… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - SkyTG24 : Pagamenti elettronici, rinviate al 2023 le multe per chi rifiuta bancomat e carte - PalermoToday : Le multe per chi rifiuta bancomat e carte di credito: cambia tutto - romatoday : Le multe per chi rifiuta bancomat e carte di credito: cambia tutto -

Ultime Notizie dalla rete : multe per

Mentre lechi, lavoratore di almeno 50 anni di uffici pubblici o privati, e anche libero professionista, venga trovato senza Green pass raffiorzato, andranno da 600 a 1.500 euro. La durata ...Nel giorno in cui in Italia scattano l'estensione del green pass rafforzato e prime, Londra accelera nella campagna di s ensibilizzazioneil richiamo delle donne incinte . Sul tavolo dei ...Chi ha scelto di non vaccinarsi avrà da oggi una vita più complicata. La stretta imposta dal governo, infatti, prevede l'entrata in vigore di parecchie restrizioni. Il ...Cronaca - Multa per chi non si vaccina È prevista la sanzione amministrativa di 100 euro una tantum per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non sono in regola con ...