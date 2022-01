Koulibaly: «Mi voleva il PSG, ma il Napoli mi ha dimostrato amore» (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore senegalese Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista all’emittente francese Canal+ in cui è tornato a parlare dell’interesse del PSG nei suoi confronti. Le sue parole: «Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l’amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. E’ bello essere accostato a Sergio Ramos, un idolo per tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore senegalese Kalidouha rilasciato un’intervista all’emittente francese Canal+ in cui è tornato a parlare dell’interesse del PSG nei suoi confronti. Le sue parole: «Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Ilperò ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l’per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. E’ bello essere accostato a Sergio Ramos, un idolo per tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

