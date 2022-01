Italiano: "Non mi aspettavo questa partita. Dobbiamo ripartire subito". (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato nel post gara il match contro il Torino. Queste le sue parole: "Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha commentato nel post gara il match contro il Torino. Queste le sue parole: "Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere...

Advertising

trash_italiano : Maria che in rubrica ha segnato RUDI e non RUDY perché ? a lei non interessa ? #Amici21 - trash_italiano : 'MARIA NON MI ABBANDONARE' #cepostaperte - WittyTV : Questa volta l'#IntervistaStabile è con @COEZMUSIC! ??La nostra Giulia ha incontrato per voi il cantautore e rapper… - SEMPREFMILAN : @finelinexotta Non nel parlare in italiano però - 91BracesNiall : @iPvnkHrry sarebbe la latta in italiano ma se preferisci ti puoi attaccare al tram, al cazzo non ti conviene -