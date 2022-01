Harry non chiama sua cognata “Kate”: che nomignolo usa il principe per la Duchessa? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è affatto raro che tra i membri di una famiglia ci si chiami reciprocamente con soprannomi dolci e diminutivi affettuosi. Accade lo stesso anche nella Famiglia Reale, dove ad esempio il principe William è abituato a chiamare sua nonna, la regina Elisabetta II, con il nomignolo “Gary”: come ricorda il Mirror, si tratta di una storpiatura di “Granny” (“Nonna”), un termine che William non riusciva a pronunciare in tenera età. LEGGI ANCHE => Royal Family, la particolare abitudine di Harry: la rivelazione del cuoco reale Ma anche il principe Filippo si rivolgeva spesso a Sua Maestà con dei simpatici soprannomi, come ad esempio “Cabbage” e “Sausage” (“Cavolo” e “Salsiccia”). Allo stesso modo, il principe Carlo aveva soprannominato Meghan Markle “tungsteno”, perché, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è affatto raro che tra i membri di una famiglia ci si chiami reciprocamente con soprannomi dolci e diminutivi affettuosi. Accade lo stesso anche nella Famiglia Reale, dove ad esempio ilWilliam è abituato are sua nonna, la regina Elisabetta II, con il“Gary”: come ricorda il Mirror, si tratta di una storpiatura di “Granny” (“Nonna”), un termine che William non riusciva a pronunciare in tenera età. LEGGI ANCHE => Royal Family, la particolare abitudine di: la rivelazione del cuoco reale Ma anche ilFilippo si rivolgeva spesso a Sua Maestà con dei simpatici soprannomi, come ad esempio “Cabbage” e “Sausage” (“Cavolo” e “Salsiccia”). Allo stesso modo, ilCarlo aveva soprannominato Meghan Markle “tungsteno”, perché, ...

