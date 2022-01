Golden Globe 2022: tutti i vincitori. Trionfa Succession, niente da fare per Sorrentino e Lady Gaga (Di lunedì 10 gennaio 2022) Golden Globe, Succession Nell’edizione del Golden Globe più sottotono di sempre – senza diretta televisiva a causa degli scandali e senza live streaming – è stata la serie tv Succession a ottenere il miglior risultato sul fronte televisivo. La produzione Hbo è stata premiata come miglior serie drammatica, ma anche anche per l’attore protagonista Jeremy Strong e per l’attrice non protagonista Sarah Snook. Hacks, la serie Hbo Max ideata da Lucia Aniello, ha invece vinto come miglior commedia. niente colpaccio per Squid Game, che ha ottenuto solo la statuetta per il miglior attore non protagonista, Oh Yeong-su. La ferrovia sotterranea del premio Oscar Barry Jenkins ha vinto a sorpresa il Globe come miglior miniserie, battendo Omicidio a Easttown, serie ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022)Nell’edizione delpiù sottotono di sempre – senza diretta televisiva a causa degli scandali e senza live streaming – è stata la serie tva ottenere il miglior risultato sul fronte televisivo. La produzione Hbo è stata premiata come miglior serie drammatica, ma anche anche per l’attore protagonista Jeremy Strong e per l’attrice non protagonista Sarah Snook. Hacks, la serie Hbo Max ideata da Lucia Aniello, ha invece vinto come miglior commedia.colpaccio per Squid Game, che ha ottenuto solo la statuetta per il miglior attore non protagonista, Oh Yeong-su. La ferrovia sotterranea del premio Oscar Barry Jenkins ha vinto a sorpresa ilcome miglior miniserie, battendo Omicidio a Easttown, serie ...

