Giucas Casella fa una proposta di matrimonio alla compagna Valeria

La proposta di Giucas Casella Grandi emozioni questa sera al Grande Fratello Vip 6. Protagonista della serata è stato Giucas Casella, che ha avuto modo di incontrare la sua compagna Valeria Pirelli. Come qualcuno saprà i due sono legati sentimentalmente da oltre 40 anni, tuttavia non si sono mai uniti in matrimonio. L'incontro tra l'illusionista L'articolo proviene da Novella 2000.

