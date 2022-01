Galli | “Deltacron pericolosa? Solo se più diffusiva di Omicron”

(Di lunedì 10 gennaio 2022), la ricombinazione delle varianti Delta edel covid “merita sicuramente attenzione. Potrebbe rivelarsi piùe preoccupante delle altre varianti, però,se si dimostrasse piùdi. E questo lo ritengo non molto probabile”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Certo merita considerazione e studio – continua – considerando che le due varianti ricombinate sono diverse tra loro, il fatto che si possa verificare un fenomeno di questo genere non può essere trascurato. Dobbiamo studiarlo con l’attenzione necessaria”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

