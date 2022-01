Esperienze negative da raccontare? Meglio parlarne con l’avatar (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che la realtà virtuale possa essere di grande utilità in numerosi campi della medicina è ormai provato. Ma ora uno studio australiano dimostra che la presenza di una sorta di “copia” realisticamente valida come interlocutrice potrebbe rappresentare una strada per poter esprimere il proprio malessere rispetto a qualche evento che è avvenuto. A segnalare questa opportunità, potenzialmente scelta secondo l’indagine dal 30% delle persone, è una ricerca coordinata da Shane Rogers dell’Università Edith Cowan che apre la strada alla possibilità di esprimersi anche con un’interfaccia non reale ma virtuale, per sentirsi Meglio. Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Virtual Reality. Il tema è sicuramente affascinante, anche se siamo solo agli inizi. Ma non ci sono dubbi che in futuro sempre di più ci si troverà a rapportarsi anche attraverso dinamiche di questo tipo, ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che la realtà virtuale possa essere di grande utilità in numerosi campi della medicina è ormai provato. Ma ora uno studio australiano dimostra che la presenza di una sorta di “copia” realisticamente valida come interlocutrice potrebbe rappresentare una strada per poter esprimere il proprio malessere rispetto a qualche evento che è avvenuto. A segnalare questa opportunità, potenzialmente scelta secondo l’indagine dal 30% delle persone, è una ricerca coordinata da Shane Rogers dell’Università Edith Cowan che apre la strada alla possibilità di esprimersi anche con un’interfaccia non reale ma virtuale, per sentirsi. Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Virtual Reality. Il tema è sicuramente affascinante, anche se siamo solo agli inizi. Ma non ci sono dubbi che in futuro sempre di più ci si troverà a rapportarsi anche attraverso dinamiche di questo tipo, ...

Advertising

Frances38883640 : La sensibilità non la si può acquistare... È una 'dote innata' e viene maggiormente fuori dalle esperienze di vita… - nefertari_saiwa : vi giuro mi secca così tanto non poter parlare così apertamente dei miei traumi delle cose che mi turbano delle mie… - scarletthinks : @fudousenpai @JupiterSensei a me non è mai stato simpatico and I don’t care much, però è proprio partito dai presup… - mapiuita : @KasperReloaded Ho vissuto a Napoli per i primi 27 anni della mia vita, quartieri spagnoli. E ne ho avuto di esperienze negative - purple_lady18 : @ElektraOnMars Eh sì, certamente è anche questione di carattere. Diciamo che lei è molto insicura e per non essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Esperienze negative Milan, Pioli: 'Non ci nascondiamo, è l'anno della conferma. Scudetto? Inter favorita' CONSAPEVOLEZZA - 'E' nata da tutte le esperienze che stiamo facendo, sia positive che negative. I giovani stanno diventando più maturi. Theo, per esempio, è cresciuto ed è più maturo rispetto ad un ...

Addio lavoro crudele: al via la Grande Dimissione I reclutatori spesso alzavano le sopracciglia di fronte ai candidati che avevano volevano pubbliche le esperienze negative nei loro ruoli precedenti. Ma dopo oltre un anno di travaglio da pandemia, ...

Esperienze negative da raccontare? Meglio parlarne con l’avatar DiLei CONSAPEVOLEZZA - 'E' nata da tutte leche stiamo facendo, sia positive che. I giovani stanno diventando più maturi. Theo, per esempio, è cresciuto ed è più maturo rispetto ad un ...I reclutatori spesso alzavano le sopracciglia di fronte ai candidati che avevano volevano pubbliche lenei loro ruoli precedenti. Ma dopo oltre un anno di travaglio da pandemia, ...