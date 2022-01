“È finita”. I due vip si separano dopo un anno. Cinque mesi fa la nascita della figlia, oggi l’addio (Di lunedì 10 gennaio 2022) La coppia vip si è sfasciata e pare che ormai non ci siano più speranze di un ricongiungimento. Di crisi si era parlato a lungo, ma adesso le ultime indiscrezioni hanno confermato che siamo in presenza di un addio ormai definitivo. Le maggiori difficoltà sono iniziate dopo la nascita della figlia della coppia, Giorgia, che è venuta alla luce nell’agosto 2021. Inaspettatamente il parto della donna avrebbe acuito le problematiche, che non si sarebbero mai risolte del tutto. E ora si è arrivati alla separazione delle loro vite. Lei comunque aveva rotto il silenzio un po’ di tempo fa, confermando di essersi presi una sorta di pausa di riflessione per comprendere se le cose si potessero ancora aggiustare oppure no. Infatti, aveva affermato rivolgendosi ai suoi follower: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) La coppia vip si è sfasciata e pare che ormai non ci siano più speranze di un ricongiungimento. Di crisi si era parlato a lungo, ma adesso le ultime indiscrezioni hconfermato che siamo in presenza di un addio ormai definitivo. Le maggiori difficoltà sono iniziatelacoppia, Giorgia, che è venuta alla luce nell’agosto 2021. Inaspettatamente il partodonna avrebbe acuito le problematiche, che non si sarebbero mai risolte del tutto. E ora si è arrivati alla separazione delle loro vite. Lei comunque aveva rotto il silenzio un po’ di tempo fa, confermando di essersi presi una sorta di pausa di riflessione per comprendere se le cose si potessero ancora aggiustare oppure no. Infatti, aveva affermato rivolgendosi ai suoi follower: ...

Advertising

zazoomblog : “È finita”. I due vip si separano dopo un anno. Cinque mesi fa la nascita della figlia oggi l’addio - #finita”.… - aclassicperson1 : CHE CLOWN la conversazione è finita dopo due messaggi perché lui ha mandato una faccina quindi direi che non vuole… - matteo_1093 : Ma come, è già finita la sbornia per il modello italiano che prevede l’assalto alle farmacie e cambia le norme ogni… - PaluzzoM : Pensando che la mia dilf era è finita dopo tre anni e mezzo tra cui due da quando ho smesso di lavorare con lui. H… - FratNiall13 : RT @c2rryy: quando m'hai detto che sopra noi due non avresti puntato una lira che andiamo a letto ma per il tuo cuore mi devo mettere in fi… -