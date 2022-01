Doc 2 – Nelle tue mani, tutto quello da sapere sulla seconda stagione in arrivo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La serie televisiva più vista del 2020 sta per tornare con gli episodi della seconda stagione. Stiamo parlando di Doc 2 – Nelle tue mani, il medical drama in onda su Rai 1 con protagonista Luca Argentero. L’attore, che nella fiction interpreta il medico Andrea Fanti, è tra i volti più attesi del palinsesto invernale Rai: saprà confermare le tante aspettative che il pubblico da casa ripone sul nuovo capitolo della serie? A seguire le informazioni sulla trama, il cast di attori e quando andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc 2 – Nelle tue mani. Doc 2 – Nelle tue mani: trama Nei nuovi episodi di Doc 2 – Nelle tue mani irromperà l’emergenza ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) La serie televisiva più vista del 2020 sta per tornare con gli episodi della. Stiamo parlando di Doc 2 –tue, il medical drama in onda su Rai 1 con protagonista Luca Argentero. L’attore, che nella fiction interpreta il medico Andrea Fanti, è tra i volti più attesi del palinsesto invernale Rai: saprà confermare le tante aspettative che il pubblico da casa ripone sul nuovo capitolo della serie? A seguire le informazionitrama, il cast di attori e quando andrà in onda la prima puntata delladi Doc 2 –tue. Doc 2 –tue: trama Nei nuovi episodi di Doc 2 –tueirromperà l’emergenza ...

Advertising

tuttopuntotv : Doc 2 – Nelle tue mani, tutto quello da sapere sulla seconda stagione in arrivo #DOCNelleTueMani - PRosati1974 : RT @comingsoonit: #DOCNelleTueMani2, @Lucaargentero, @MatildeGioli e il resto del cast della medical drama italiano ritornano per la second… - zazoomblog : Chi è Alice Arcuri new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata laurea vita privata ed Instagram - #Alice… - SerieTvserie : Doc 2 – Nelle tue mani: trama, cast, puntate e location della seconda stagione - rosecIaire : Mollato Rebelde in favore di Doc - Nelle tue mani -