Diretta conferenza stampa Draghi oggi 10 gennaio 2022: orario e come vederla live in tv e streaming

Dopo i nuovi decreti e le nuove regole per arginare la diffusione del virus (e della sua variante Omicron, che continua a circolare nel nostro Paese) e dopo il silenzio stampa degli ultimi giorni, oggi il Premier Draghi parlerà agli italiani in una conferenza stampa per illustrare gli ultimi provvedimenti, dall'obbligo vaccinale per gli over 50 all'utilizzo del Super Green Pass, ormai esteso alla maggior parte delle attività.

conferenza stampa Draghi 10 gennaio 2022: orario e come vederla in tv

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio intorno alle 18 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti.

